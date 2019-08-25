Старейшая панда отметила день рождения в китайском зоопарке

«Сейчас в мире 137 потомков Синь Син. Они живут более чем в 20 странах и регионах, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Бельгии, а также в исследовательском центре гигантской панды в Чэнду», — рассказал представитель зоопарка Инь Яньцян.

По словам сотрудников зоопарка, Синь Син находится в хорошей для ее возраста физической форме, она с удовольствием общается с посетителями.

По последним данным, на планете насчитывается всего 2060 панд.

Ранее музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН призвал уважать приватное пространство панд.

