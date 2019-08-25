Старейшая панда отметила день рождения в китайском зоопарке

Старейшая панда отметила день рождения в китайском зоопарке

Синь Син, самая старая панда из зоопарка, «отпраздновала» 37- летие. В «пересчете» на человеческий возраст, панде исполнилось 100 лет, сообщает 25 августа «МИР 24».

Юбилярша обитает в зоопарке китайского города Чунцин.

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«Сейчас в мире 137 потомков Синь Син. Они живут более чем в 20 странах и регионах, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Бельгии, а также в исследовательском центре гигантской панды в Чэнду», — рассказал представитель зоопарка Инь Яньцян.

По словам сотрудников зоопарка, Синь Син находится в хорошей для ее возраста физической форме, она с удовольствием общается с посетителями.

По последним данным, на планете насчитывается всего 2060 панд.

Ранее музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН призвал уважать приватное пространство панд.

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Фото: www.flickr.com//Dmitrii Loktionov
ТЕГИ:ЖивотныеЗоопаркКитай

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