Чего ждать России от встречи Макрона с британским премьером

Ни Франция, ни Великобритания не пойдут на улучшение отношений с Россией в нынешних реалиях, Москве следует уделить особое внимание заявлениям, касающимся военной тематики, а также ситуации на Украине, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон 10 марта проведут первый за пять лет британско-французский саммит. В ходе встречи стороны планируют обсудить совместную разработку оружия нового поколения для противодействия «угрозе со стороны России», заявили в кабмине Британии.

«России не стоит ждать никаких улучшений со стороны Великобритании, и Франции, к сожалению тоже. Вспомните дело Скрипалей. Шито белыми нитками, явная провокация, направленная на то, чтобы демонизировать Россию. Тогда, помню еще, был в самом разгаре сирийский кризис, и англичане на это дело мастера. Хочется спросить: А где Скрипали? […] Ни на какие вопросы английская сторона не отвечает. То же самое и с «Северными потоками», где англичане тоже приняли непосредственное участие», - сказал Федоров.

Он также отмечает, что России следует уделить особое внимание разговорам на военную тематику.

«Почему нам это еще важно? […] Мы обязательно должны учитывать ядерный потенциал Великобритании и Франции. У них там, наверное, по 200 боеголовок, самые крупные армии в Европе – по 250 тысяч. И их стоны по поводу того, у них ничего не осталось, что все отдали Украине, мы не можем не учитывать их военный потенциал. У этих стран развитая военная промышленность», - заключил эксперт.

Ранее Сергей Федоров в беседе с НСН выразил мнение, что вспыхнувшие митинги и беспорядки во Франции не приведут к отставке ни местного правительства, ни президента.