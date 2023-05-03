МИД: Россия не получала от Ватикана планов мирного урегулирования на Украине

Россия не получала от Ватикана планов относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СМИ: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта

Как отметила дипломат, «по состоянию на сегодняшний день» Москве не поступало конкретных предложений для мирного урегулирования украинского кризиса.

«Ничего такого у нас нет», — подчеркнула Захарова.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан осуществляет непубличную «мирную миссию» для разрешения украинского конфликта. Понтифик подчеркнул, что рассказать подробнее об этих действиях можно будет позже.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаРоссияВатиканМИД РФМария Захарова

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