Стало известно о юморе советских летчиков во время перехвата самолетов США

Американские пилоты имели при себе 35-миллиметровые фотоаппараты. Видя их, советские летчики доложили по радиосвязи, что их фотографируют, поинтересовавшись у начальства, что им делать. «Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — отметил Хаусман.

Как следует из книги, американские летчики собирали разведданные вблизи границ СССР на Дальнем Востоке. Американские пилоты считали советских пилотов дружелюбными по сравнению с летчиками из других коммунистических стран.

Как сообщалось ранее, российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы американским самолетом RC-135 в небе над Чукотским морем.

