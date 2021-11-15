Стало известно о юморе советских летчиков во время перехвата самолетов США

Американский летчик Чак Хаусман заявил, что советские пилоты «МиГ», которые поднимались в воздух для перехвата самолетов противника в разгар Холодной войны, шутили во время операций, сообщает портал Theaviationgeekclub со ссылкой на сборник рассказов, посвященный воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

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Американские пилоты имели при себе 35-миллиметровые фотоаппараты. Видя их, советские летчики доложили по радиосвязи, что их фотографируют, поинтересовавшись у начальства, что им делать. «Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — отметил Хаусман.

Как следует из книги, американские летчики собирали разведданные вблизи границ СССР на Дальнем Востоке. Американские пилоты считали советских пилотов дружелюбными по сравнению с летчиками из других коммунистических стран.

Как сообщалось ранее, российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы американским самолетом RC-135 в небе над Чукотским морем.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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