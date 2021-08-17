Великобритания заявила, что перехватила российский самолет у границ Румынии

Военно-воздушные силы Великобритании заявили о том, что перехватили в воздушном пространстве над Черным морем российский военный самолет Су-24. Об этом сообщается на официальном сайте королевских ВВС.

По данным британских военных, воздушное судно, идентифицированное как самолет ВВС РФ, было замечено при входе в воздушное пространство Румынии. По данным Британии, судно не передавало Бухаресту полетный план и не отвечал на запросы авиадиспетчерской службы.

В Британии выразили уверенность, что самолет представлял угрозу. В сообщении указано, что самолет был перехвачен в 20 милях от побережья Румынии.

"Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", - заявил пилот истребителя "Тайфун", сопровождавшего самолет.