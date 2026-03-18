Стало известно о согласовании в ЕС кредита Киеву на €90 млрд

Европейский союз окончательно согласовал предоставление Киеву кредита на €90 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

По его данным, кредит пересматриваться не будет. Утверждается, что глава Совета Европы Антониу Кошта провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокировал кредит, и потребовал «придерживаться решения европейских лидеров» о выделении денег. Точные сроки выделения кредита Украине пока неизвестны.

Ранее Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз в любом случае предоставит Киеву кредит на €90 млрд, несмотря на вето Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

