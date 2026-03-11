ЕС предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Венгрии

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз в любом случае предоставит Киеву кредит на €90 млрд, несмотря на вето Венгрии, сообщает РИА Новости.

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в ЕС будет блокировать помощь Киеву

По его словам, в настоящее время продолжаются интенсивные переговоры. Домбровскис напомнил, что «это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями с Венгрией». Отмечается, что займ будет предоставлен «тем или иным способом».

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделил Украине €196 млрд помощи с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

