Стало известно о смерти сооснователя Subway Питера Бака
В возрасте 90 лет скончался Питер Бак. Он был сооснователем американской сети быстрого питания Subway. Об этом компания сообщила в Twitter.
«Добросердечный физик и филантроп доктор Бак оказал долгосрочное влияние, оставив после себя дух упорной работы и преданности делу в каждой из почти 40 000 точек сети. Его дело продолжает Subway — бренд, над созданием которого он усердно работал», — сказано в публикации.
О причине смерти в компании ничего не утонили, пишет Газета.ru.
История Subway началась в 1965 году, когда Питер Бак одолжил $1000 сыну своего товарища 17-летнему Фреду Де Люк. Партнеры открыли первый ресторан. Через восемь лет в штате Коннектикут действовали 16 ресторанов, а с 1974 года компания начала торговать франшизой по всей стране. К настоящему времени более 40 000 точек питания Subway действуют в 112 странах мира.
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