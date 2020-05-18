Стало известно о смерти актёра из «Лица со шрамом» и «Малхолланд Драйв»

Голливудский актёр Джино Сильва, самой известной ролью которого стал убийца из фильма «Человек со шрамом», умер в возрасте 72 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, произошло это ещё 9 мая. По информации СМИ, смерть наступила из-за осложнений лобно-височной деменции. Он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

В «Человеке со шрамом» Сильва исполнил роль киллера по кличке Череп, который в финале картины убивает главного героя генгстерской киносаги Тони Монтану в исполнении Аль Пачино.

Как отмечает RT, Сильва также известен по ролям в картинах «Малхолланд Драйв», «Парк Юрского периода: Затерянный мир», «Амистад». Он также снимался во многих телесериалах.

