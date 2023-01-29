Стало известно о дефиците медикаментов у военнослужащих ФРГ из-за Украины

Армия Германии оказалась в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории, сообщает The Economist.

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Из-за поддержки Киева военные ведомства страны едва справляются с обеспечением собственной армии. По данным журнала, запасов оружия и снарядов хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались.

Отмечается, что немецкие войска пользуют альтернативное радиооборудование 40-летней давности, которое легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma только 150 находятся в рабочем состоянии.

«Бундесвер до сих пор видел мало обещанных масштабных инвестиций. Германия заказала 35 истребителей f-35 американского производства, которые заменят ее парк «Торнадо», но они будут поставлены только в 2027 году», — отмечает The Economist.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине — главная цель Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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