Стало известно, кто возглавит МВД Германии
6 декабря 202112:23
Министерство внутренних дел Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер. Об этом рассказал кандидат на пост Федерального канцлера Германии Олаф Шольц.
Отмечается, что она войдет в состав нового правительства страны.
Ранее Шольц заявил, что правящая коалиция Германии уже сформирована.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
- В Британии спрогнозировали более смертоносную пандемию
- Лукашенко: Надо уходить от концентрации власти в одних руках
- Биолог: один человек мог стать причиной 90 процентов заражения «дельтой»
- Американские ученые создали жвачку против коронавируса
- В России в 2022 году вступит в силу новый классификатор болезней
- Киркорова могут арестовать за неуплату дорожных штрафов
- Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову
- В ЮАР из-за омикрона число новых заразившихся выросло в пять раз за неделю
- Сбербанк в очередной раз повысил ставки по ипотеке
6 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru