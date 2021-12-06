Стало известно, кто возглавит МВД Германии

Министерство внутренних дел Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер. Об этом рассказал кандидат на пост Федерального канцлера Германии Олаф Шольц.

Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и церковную музыку

Отмечается, что она войдет в состав нового правительства страны.

Ранее Шольц заявил, что правящая коалиция Германии уже сформирована.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МВДПравительствоГермания
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