Стало известно, кто получил первый в США паспорт с третьим гендером

Первым гражданином США, который получил паспорт с отметкой «Х» в графе «пол», стал бывший служащий американских ВМС Дана Ззиим, сообщает пресс-служба некоммерческой правовой организации Lambda Legal.

Третий гендер появился в паспорте США

В сообщении говорится, что Ззиима - «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью» - готов был разрыдаться, когда увидел в новом паспорте знак «Х».

В Lambda Legal отметили, что в свидетельстве о рождении у их клиента пол указан, как «неизвестный». Правозащитники добавили, что их клиент добивался «правильного» паспорта в течение шести лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача в США первого паспорта с отметкой о третьем гендере - это «чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», сообщает RT.

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