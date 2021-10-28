Стало известно, кто получил первый в США паспорт с третьим гендером

В сообщении говорится, что Ззиима - «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью» - готов был разрыдаться, когда увидел в новом паспорте знак «Х».

В Lambda Legal отметили, что в свидетельстве о рождении у их клиента пол указан, как «неизвестный». Правозащитники добавили, что их клиент добивался «правильного» паспорта в течение шести лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача в США первого паспорта с отметкой о третьем гендере - это «чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», сообщает RT.