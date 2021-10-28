Стало известно, кто получил первый в США паспорт с третьим гендером
Первым гражданином США, который получил паспорт с отметкой «Х» в графе «пол», стал бывший служащий американских ВМС Дана Ззиим, сообщает пресс-служба некоммерческой правовой организации Lambda Legal.
В сообщении говорится, что Ззиима - «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью» - готов был разрыдаться, когда увидел в новом паспорте знак «Х».
В Lambda Legal отметили, что в свидетельстве о рождении у их клиента пол указан, как «неизвестный». Правозащитники добавили, что их клиент добивался «правильного» паспорта в течение шести лет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача в США первого паспорта с отметкой о третьем гендере - это «чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в столичных такси
- Власти Татарстана запретили работать магазинам и общепиту по ночам
- Польская компания попросила «Газпром» снизить цены на газ
- За опасное вождение начнут штрафовать на три тысячи рублей
- «Не надо революции». Онищенко выступил против обязательной вакцинации
- СМИ: Турция готовит две военных операции в Сирии
- Стало известно, кто получил первый в США паспорт с третьим гендером
- СМИ: телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде
- Дина Аверина взяла третье золото на ЧМ в Японии
- Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru