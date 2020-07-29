Стало известно, какие страны Европы готовы принять россиян

Готовность принимать россиян выразили Хорватия и Мальта, сообщил «Вестник АТОР» со ссылкой на участника одной из европейских дипломатических миссий.

Захарова объяснила выбор Танзании для открытия авиасообщения

Другие государства Евросоюза пока не собираются открывать границы для туристов из РФ. Источник ТАСС отмечал, что Россия не войдёт в «белый» список стран как минимум до середины августа.

Россиян пока не принимают даже те европейские страны, для которых приграничный туризм экономически выгоден. Финляндия оставляет границу закрытой до 25 августа, Эстония – до сентября, отмечают в Ассоциации туроператоров России.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. По информации анонимных источников информационных агентств, в скором времени также возможно открытие авиасообщения с Южной Кореей, ОАЭ и Мальдивами.

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ФОТО: pixabay.com
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