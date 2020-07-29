Стало известно, какие страны Европы готовы принять россиян

Другие государства Евросоюза пока не собираются открывать границы для туристов из РФ. Источник ТАСС отмечал, что Россия не войдёт в «белый» список стран как минимум до середины августа.

Россиян пока не принимают даже те европейские страны, для которых приграничный туризм экономически выгоден. Финляндия оставляет границу закрытой до 25 августа, Эстония – до сентября, отмечают в Ассоциации туроператоров России.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. По информации анонимных источников информационных агентств, в скором времени также возможно открытие авиасообщения с Южной Кореей, ОАЭ и Мальдивами.

