СМИ: Россияне скоро смогут полететь в ОАЭ и на Мальдивы

Близкий к авиационным властям источник ТАСС тоже называет Мальдивы. Авиасообщение может возобновиться и с Южной Кореей, утверждает он. Собеседник «Интерфакса» ранее говорил о возможном возобновлении полётов в Венгрию.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Авиасообщение со странами ЕС, по всей видимости, не возобновится по меньшей мере до середины августа: источник ТАСС говорит, что Совет ЕС не разрешит въезд из России с начала августа.

