СМИ: Россияне скоро смогут полететь в ОАЭ и на Мальдивы
В списке стран, авиасообщение с которыми Россия может возобновить на следующем этапе расширения географии полётов, значатся Мальдивы и Объединённые Арабские Эмираты, сообщил источник РБК. По его данным, ОАЭ были готовы принимать россиян уже с 15 июля.
Близкий к авиационным властям источник ТАСС тоже называет Мальдивы. Авиасообщение может возобновиться и с Южной Кореей, утверждает он. Собеседник «Интерфакса» ранее говорил о возможном возобновлении полётов в Венгрию.
Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Авиасообщение со странами ЕС, по всей видимости, не возобновится по меньшей мере до середины августа: источник ТАСС говорит, что Совет ЕС не разрешит въезд из России с начала августа.
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