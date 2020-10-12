Названы военные потери армии НКР
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уточнило данные о военнослужащих, погибших в зоне военных действий.
В понедельник непризнанная республика объявила о ещё 45 погибших военнослужащих. По сообщению Минобороны, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях с азербайджанскими ВС погибли 525 военных из армии обороны Карабаха.
Ранее глава МИД Армении заявил, что страна не намерена срывать перемирие в Карабахе.
Армения и Азербайджан на многочасовых переговорах в Москве достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября. Однако от ВС республик продолжают поступать сообщения об атаках в зоне конфликта.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
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