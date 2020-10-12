Названы военные потери армии НКР

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уточнило данные о военнослужащих, погибших в зоне военных действий.

В понедельник непризнанная республика объявила о ещё 45 погибших военнослужащих. По сообщению Минобороны, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях с азербайджанскими ВС погибли 525 военных из армии обороны Карабаха.

Ранее глава МИД Армении заявил, что страна не намерена срывать перемирие в Карабахе.

Армения и Азербайджан на многочасовых переговорах в Москве достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября. Однако от ВС республик продолжают поступать сообщения об атаках в зоне конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

