Глава МИД Армении пообещал не срывать перемирие в Карабахе

Армения не планирует срывать перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом агентству РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По словам министра, Ереван не должен терять надежду на урегулирование ситуации.

Ранее Азербайджан сообщил о пострадавших при ракетном обстреле города Гянджа.

Армения и Азербайджан на переговорах в Москве 9 октября приняли соглашении о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 10 октября. Однако позже стороны конфликта продолжали выдвигать друг другу обвинения в нарушении перемирия.

Конфликт в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в атаках на населённые пункты на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В НКР заявили об обстрелах мирного населения, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

