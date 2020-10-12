Глава МИД Армении пообещал не срывать перемирие в Карабахе
Армения не планирует срывать перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом агентству РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
По словам министра, Ереван не должен терять надежду на урегулирование ситуации.
Ранее Азербайджан сообщил о пострадавших при ракетном обстреле города Гянджа.
Армения и Азербайджан на переговорах в Москве 9 октября приняли соглашении о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 10 октября. Однако позже стороны конфликта продолжали выдвигать друг другу обвинения в нарушении перемирия.
Конфликт в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в атаках на населённые пункты на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В НКР заявили об обстрелах мирного населения, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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