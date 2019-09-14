Стали известны секреты использования голубей ЦРУ

ЦРУ опубликовало рассекреченные данные о программах по использованию голубей в разведывательных целях в период холодной войны, пишут РИА Новости.

ЦРУ разработало методику использования пернатых для секретных миссий.

«Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню. Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», -говорится в отчетах ЦРУ.