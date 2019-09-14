Стали известны секреты использования голубей ЦРУ

14 сентября13:00

ЦРУ опубликовало рассекреченные данные о программах по использованию голубей в разведывательных целях в период холодной войны, пишут РИА Новости.

ЦРУ разработало методику использования пернатых для секретных миссий.

«Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню. Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», -говорится в отчетах ЦРУ.

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Отмечается, что голубей планировалось тренировать и на Аляске. Пернатых таким образом хотели подготовить к работе в условиях крайнего севера СССР.

Программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была воплощена ЦРУ «по ряду технических и других причин».

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ФОТО: РИА Новости
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