Адмирал опроверг обвинение Норвегии в использовании российскими военными белух
Бывший командующий Северным флотом заявил НСН, что киты на службе в ВМФ не состоят.
Эксперты из Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов. Такие выводы они сделали после того, как норвежские рыбаки обнаружили белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием, сообщает NRK. Рыбаки сообщили, что на морском млекопитающем был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Белуха следовала за их лодками, чтобы стянуть с себя ремни и веревки. Инцидент произошел в норвежской губернии Финнмарк. Рыбаки высвободили животное, отметив его дружелюбность к людям. После белуха пропала из поля зрения рыбаков.
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что если на китах и было обнаружено какое-то оборудование, то связано оно, вероятно, с деятельностью ученых, а не военных.
«Никаких оснований подозревать российских военных в этом нет. Если на ките что-то и обнаружено – это число научные исследования, скорее всего, путей их следования и нахождения. ВМФ подобными вещами не занимается», - сказал он.
Между тем, морские животные давно используются в военных целях. Ранее адмирал Валентин Селиванов рассказал НСН, что в советское время дельфинов активно задействовали в поиске мин, а также обнаружении диверсантов. По его словам, преимущество дельфинов в том, что они поддаются дрессировке и с легкостью могут выполнять военные задачи.
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