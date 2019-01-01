Адмирал опроверг обвинение Норвегии в использовании российскими военными белух

Эксперты из Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов. Такие выводы они сделали после того, как норвежские рыбаки обнаружили белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием, сообщает NRK. Рыбаки сообщили, что на морском млекопитающем был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Белуха следовала за их лодками, чтобы стянуть с себя ремни и веревки. Инцидент произошел в норвежской губернии Финнмарк. Рыбаки высвободили животное, отметив его дружелюбность к людям. После белуха пропала из поля зрения рыбаков.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что если на китах и было обнаружено какое-то оборудование, то связано оно, вероятно, с деятельностью ученых, а не военных.