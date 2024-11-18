Стали известны подробности убийства перебежчика Кузьминова в Испании
Летчика-перебежчика Максима Кузьминова убили два человека на парковке дома, в котором он жил, пишет газета Politico.
Очевидцы говорят, что он пытался бежать, но нападавшие догнали его и задавили машиной. Позже полиция нашла сожженное авто в 20 километрах от города.
Тело Кузьминова обнаружил пожилой мужчина. Сначала он принял его за пьяного, но, увидев кровь и проносящуюся мимо машину, понял, что произошло. На груди погибшего виднелись как минимум шесть пулевых ранений.
Ранее CBS News писали о том, что перебежчика похоронили в безымянной могиле в Испании, напоминает RT.
Летом 2023 года Кузьминов угнал из Курска на Украину российский военный вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АКОРТ: На российских полках продается не более 2% импортного картофеля
- Песков: Удары по России наносит не Украина, а дающий разрешение Запад
- ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
- Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» композитор Шарль Дюмон
- Врач Золотарева: Длительный сон увеличивает риск диабета и набора веса
- МИД Франции опроверг изменение позиции страны по поводу нанесения ударов вглубь РФ
- При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали два человека
- В Госдуме одобрили рост штрафов за нарушения при содержании домашних животных
- Россия в 2024 году резко нарастила ввоз яблок из-за рубежа
- Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru