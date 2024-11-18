Стали известны подробности убийства перебежчика Кузьминова в Испании

Летчика-перебежчика Максима Кузьминова убили два человека на парковке дома, в котором он жил, пишет газета Politico.

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Очевидцы говорят, что он пытался бежать, но нападавшие догнали его и задавили машиной. Позже полиция нашла сожженное авто в 20 километрах от города.

Тело Кузьминова обнаружил пожилой мужчина. Сначала он принял его за пьяного, но, увидев кровь и проносящуюся мимо машину, понял, что произошло. На груди погибшего виднелись как минимум шесть пулевых ранений.

Ранее CBS News писали о том, что перебежчика похоронили в безымянной могиле в Испании, напоминает RT.

Летом 2023 года Кузьминов угнал из Курска на Украину российский военный вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / AP
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