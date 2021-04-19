Стали известны планы принца Гарри после похорон своего деда

Стали известны планы британского принца Гарри после похорон деда, принца Филиппа, пишет Daily Mail.

Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании

Сообщается, что в Великобритании Гарри не задержится. Ночь на 19 апреля он проведет в коттедже Фрогмор, недалеко от Виндзора, после чего улетит в Лос-Анджелес.

18 апреля Гарри прогулялся со своим отцом, принцем Чарльзом, а до этого беседовал с братом, принцем Уильямом.

Гарри прибыл в Великобританию неделю назад. Он принимал участие в церемонии прощания со своим дедом, которая состоится 17 апреля. Гарри остановится в Кенсингтонском дворце.

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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:ВеликобританияПринц Гарри
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