Стали известны планы принца Гарри после похорон своего деда

Сообщается, что в Великобритании Гарри не задержится. Ночь на 19 апреля он проведет в коттедже Фрогмор, недалеко от Виндзора, после чего улетит в Лос-Анджелес.

18 апреля Гарри прогулялся со своим отцом, принцем Чарльзом, а до этого беседовал с братом, принцем Уильямом.

Гарри прибыл в Великобританию неделю назад. Он принимал участие в церемонии прощания со своим дедом, которая состоится 17 апреля. Гарри остановится в Кенсингтонском дворце.

