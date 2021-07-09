Стали известны мотивы предполагаемых убийц президента Гаити
Два американца гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза и были переводчиками, заявили, что наемники не собирались убивать главу государства, пишет газета Nouvelliste.
Американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали, что были переводчиками, и отметили, что наемники должны были арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи. Задачи убить лидера Гаити не было.
В автомобилях, которые принадлежат предполагаемым убийцам, нашли огнестрельное оружие и деньги в американской валюте. Кроме того, были найдены сервер камеры видеонаблюдения из резиденции Моиза и чековая книжка его жены, пишут «Известия».
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