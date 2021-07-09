Стали известны мотивы предполагаемых убийц президента Гаити

Американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали, что были переводчиками, и отметили, что наемники должны были арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи. Задачи убить лидера Гаити не было.

В автомобилях, которые принадлежат предполагаемым убийцам, нашли огнестрельное оружие и деньги в американской валюте. Кроме того, были найдены сервер камеры видеонаблюдения из резиденции Моиза и чековая книжка его жены, пишут «Известия».

