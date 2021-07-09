Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Ранее министр обороны страны Диего Молано Апонте сообщил в Twitter, что в убийстве президента подозреваются отставные колумбийские военные. Всего полицейские установили личности 28 нападавших, 26 из них — граждане Колумбии. Сейчас задержаны 17 подозреваемых, семь человек ликвидировали.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жена находится в критическом состоянии. Власть в стране временно перешла совету министров и премьеру.

