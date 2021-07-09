Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали в посольстве Тайваня, сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Полицейские зашли на территорию посольства с разрешения дипломатов. В дипмиссии объяснили, что они являются давними партнерами, поэтому проблем с одобрением не было.

Reuters: президента Гаити убили 26 наемников

Ранее министр обороны страны Диего Молано Апонте сообщил в Twitter, что в убийстве президента подозреваются отставные колумбийские военные. Всего полицейские установили личности 28 нападавших, 26 из них — граждане Колумбии. Сейчас задержаны 17 подозреваемых, семь человек ликвидировали.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жена находится в критическом состоянии. Власть в стране временно перешла совету министров и премьеру.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:ПолицияЗадержаниеУбийство
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