В мире

Стали известны лучшие музыкальные исполнители года

2 мая17:21

По версии американского издания Billboard, лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк. Его имя было оглашено на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.

Жюри присудило ему победу в номинации «Лучший артист». Дрейк стал лучшим еще в 11 номинациях. Он абсолютный рекордсмен по числу Billboard Music Awards. В его коллекции 27 статуэток.

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Ариана Гранде стала лучшей певицей года, а лучшим новым артистом назван рэп-исполнитель Juice Wrld.

Ранее НСН сообщила о новой тройке участников «НАШЕСТВИЯ-2019».


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ФОТО: flickr/chrisisgood
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