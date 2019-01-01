Стали известны лучшие музыкальные исполнители года
По версии американского издания Billboard, лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк. Его имя было оглашено на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.
Жюри присудило ему победу в номинации «Лучший артист». Дрейк стал лучшим еще в 11 номинациях. Он абсолютный рекордсмен по числу Billboard Music Awards. В его коллекции 27 статуэток.
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