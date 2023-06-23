Израиль представил новую гиперзвуковую ракету SkySonic
Израильский оборонный концерн Rafael представил на авиасалоне в Ле Бурже новую ракету-перехватчик SkySonic, сообщает РИА Новости.
На разработку ракеты потребовалось три года. Создатели утверждают, что придуманная ими система SkySonic способна перехватывать ракеты, летящие со скоростью в 10 Махов.
В Rafael пояснили, что кроме высокой скорости новинка обладает повышенной маневренностью и способна отслеживать цели с низкой радиолокационной сигнатурой.
Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru