СМИ: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — передает агентство.

Не исключено, что на аналогичные шаги могут пойти Индия, Япония и Южная Корея.

Напомним, на днях цены на нефть снизились максимально с августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

