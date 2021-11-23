СМИ: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв
Американский президент Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.
«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — передает агентство.
Не исключено, что на аналогичные шаги могут пойти Индия, Япония и Южная Корея.
Напомним, на днях цены на нефть снизились максимально с августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- СМИ: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв
- Биткоин подорожал на 5% за полчаса
- Полиция огласила подробности дела о наезде на рождественскую процессию в Висконсине
- Блинкен сообщил подробности о предстоящих антироссийских санкциях
- Москвич избил и покусал фельдшера и водителя скорой помощи
- В Госдуме предложили усилить контроль за работниками ЖКХ и строителями
- Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду
- Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы
- CNN: США планируют отправку военных советников на Украину
- Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru