СМИ: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв

Американский президент Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.

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«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — передает агентство.

Не исключено, что на аналогичные шаги могут пойти Индия, Япония и Южная Корея.

Напомним, на днях цены на нефть снизились максимально с августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАНефтьДжо Байден
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