США заявили о прогрессе в торговых переговорах с Евросоюзом

Он подчеркнул, что потенциальное соглашение будет особенно выгодным для американских работников, в первую очередь — занятых в автомобильной промышленности.

Ранее издание Politico сообщало, что внутри Евросоюза усиливаются опасения по поводу возможных последствий введения США новых импортных пошлин. По данным издания, власти стран блока обеспокоены риском усиления экономического разрыва между государствами объединения, передает «Радиоточка НСН».

