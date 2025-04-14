США заявили о прогрессе в торговых переговорах с Евросоюзом

Администрация США фиксирует значительное продвижение в торговых переговорах с Евросоюзом. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала Fox Business.

По словам Хассета, представители Вашингтона, включая членов торговой команды, провели ряд встреч с европейскими партнерами, в ходе которых, как отметил чиновник, удалось добиться «огромного прогресса», отмечает газета «Известия».

СМИ: Торговая война Трампа против Китая обречена на провал

Он подчеркнул, что потенциальное соглашение будет особенно выгодным для американских работников, в первую очередь — занятых в автомобильной промышленности.

Ранее издание Politico сообщало, что внутри Евросоюза усиливаются опасения по поводу возможных последствий введения США новых импортных пошлин. По данным издания, власти стран блока обеспокоены риском усиления экономического разрыва между государствами объединения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Торговая ВойнаЕвросоюзСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры