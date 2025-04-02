США заявили, что Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на сделку

США готовы к решительным шагам против Ирана в случае, если Тегеран откажется от ядерной сделки и не продемонстрирует значительный прогресс в демонтаже своей ядерной программы, пишет пишет Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, «Иран исчезнет к сентябрю», если соглашение не будет заключено.