США заявили, что Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на сделку

США готовы к решительным шагам против Ирана в случае, если Тегеран откажется от ядерной сделки и не продемонстрирует значительный прогресс в демонтаже своей ядерной программы, пишет пишет Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, «Иран исчезнет к сентябрю», если соглашение не будет заключено.

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Как сообщает издание, пока США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя бомбардировщики и дополнительную авианосную группу, у Ирана остается все меньше времени, чтобы согласовать условия ядерной сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал «невиданными ранее бомбардировками» в случае, если соглашение с Ираном не будет достигнуто, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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