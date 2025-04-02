США заявили, что Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на сделку
США готовы к решительным шагам против Ирана в случае, если Тегеран откажется от ядерной сделки и не продемонстрирует значительный прогресс в демонтаже своей ядерной программы, пишет пишет Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.
По словам собеседника издания, «Иран исчезнет к сентябрю», если соглашение не будет заключено.
Как сообщает издание, пока США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя бомбардировщики и дополнительную авианосную группу, у Ирана остается все меньше времени, чтобы согласовать условия ядерной сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп угрожал «невиданными ранее бомбардировками» в случае, если соглашение с Ираном не будет достигнуто, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru