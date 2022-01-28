США запросили на 31 января заседание ООН по Украине

Заседание должно состояться 31 января. «Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии», — говорится в документе. Отмечается, что необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности.

Как сообщалось ранее, Вашингтон рассчитывает, что РФ вернётся к переговорам после изучения письменного ответа США по российским предложениям по безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд.

