США запросили на 31 января заседание ООН по Украине
Американская сторона направила запрос в Совет Безопасности ООН о проведении открытой встречи по Украине, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщение американской миссии при всемирной организации.
Заседание должно состояться 31 января. «Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии», — говорится в документе. Отмечается, что необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности.
Как сообщалось ранее, Вашингтон рассчитывает, что РФ вернётся к переговорам после изучения письменного ответа США по российским предложениям по безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд.
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