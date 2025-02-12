США закрыли дело Винника и экстрадируют в Россию в ближайшее время

Дело россиянина Александра Винника в США закрыто, и с 11 февраля он больше не значится в списке заключенных, сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело.

По его словам, все юридические формальности, необходимые для экстрадиции Винника в Россию, были выполнены. Адвокат добавил, что американское министерство юстиции настоятельно требовало решения по делу до начала экстрадиции.