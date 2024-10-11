США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС
Администрация Соединенных Штатов Америки с начала текущего месяца израсходовала почти половину средств, которые были предусмотрены в бюджете на борьбу с чрезвычайными ситуациями в новом финансовом году. Такие данные приводит издание Politico, оно ссылается на информацию руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл.
В общей сложности за октябрь было потрачено 9 миллиардов долларов из 20 миллиардов, которые Конгресс выделил неделей ранее. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый финансовый год закончится 30 сентября 2025 года.
Politico предполагает, что такая скорость расходования средств может заставить федеральные власти урезать расходы на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Эта вынужденная мера будет принята, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.
Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье штаты Флориды вечером 9 октября по местному времени. Число погибших в результате разгула стихии возросло по меньшей мере до 15 человек, сообщил 11 октября телеканал ABC News. Более 2,6 миллиона человек остаются без электроснабжения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru