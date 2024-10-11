США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС

Администрация Соединенных Штатов Америки с начала текущего месяца израсходовала почти половину средств, которые были предусмотрены в бюджете на борьбу с чрезвычайными ситуациями в новом финансовом году. Такие данные приводит издание Politico, оно ссылается на информацию руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл.

В общей сложности за октябрь было потрачено 9 миллиардов долларов из 20 миллиардов, которые Конгресс выделил неделей ранее. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый финансовый год закончится 30 сентября 2025 года.

Ураган «Милтон» может добраться до России

Politico предполагает, что такая скорость расходования средств может заставить федеральные власти урезать расходы на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Эта вынужденная мера будет принята, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье штаты Флориды вечером 9 октября по местному времени. Число погибших в результате разгула стихии возросло по меньшей мере до 15 человек, сообщил 11 октября телеканал ABC News. Более 2,6 миллиона человек остаются без электроснабжения.

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ФОТО: ТАСС / Marta Lavandier / AP
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