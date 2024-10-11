США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС

Администрация Соединенных Штатов Америки с начала текущего месяца израсходовала почти половину средств, которые были предусмотрены в бюджете на борьбу с чрезвычайными ситуациями в новом финансовом году. Такие данные приводит издание Politico, оно ссылается на информацию руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл.

В общей сложности за октябрь было потрачено 9 миллиардов долларов из 20 миллиардов, которые Конгресс выделил неделей ранее. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый финансовый год закончится 30 сентября 2025 года.