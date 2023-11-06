США, Япония и Южная Корея создадут группу против кибердеятельности КНДР

Стороны намерены совместно разрабатывать меры по блокированию киберактивности, которая используется в качестве основного источника финансирования проводимых КНДР разработок оружия, в том числе ядерного и оружие массового уничтожения. Кроме того, Южная Корея, США и Япония усилят совместную реакцию на глобальные киберугрозы.

«Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня», — подчеркнули в президентской администрации.

Ранее в Минобороны КНДР назвали США самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения, напоминает RT.

