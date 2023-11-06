США, Япония и Южная Корея создадут группу против кибердеятельности КНДР
Южная Корея, США и Япония создадут консультативную кибер-группу для поиска способов блокировать кибердеятельность Северной Кореи. Об этом сообщили в администрации президента Республики Корея.
Стороны намерены совместно разрабатывать меры по блокированию киберактивности, которая используется в качестве основного источника финансирования проводимых КНДР разработок оружия, в том числе ядерного и оружие массового уничтожения. Кроме того, Южная Корея, США и Япония усилят совместную реакцию на глобальные киберугрозы.
«Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня», — подчеркнули в президентской администрации.
Ранее в Минобороны КНДР назвали США самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дроны атаковали базы США после визита Блинкена в Ирак
- В офисе Зеленского заявили, что оружие с Украины не утекает за ее пределы
- Ирландия отменит бесплатное проживание для украинских беженцев
- США, Япония и Южная Корея создадут группу против кибердеятельности КНДР
- Против боксера Иванова возбудили дело после стрельбы в Москве
- Около 500 россиян вернулись в Благовещенск из Хэйхэ
- ООН заявила о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в секторе Газа
- Балицкий заявил о начале строительства железной дороги между Ростовом и Крымом
- The Telegraph: Израиль первым в истории провел бой в космосе
- На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru