США, Япония и Южная Корея создадут группу против кибердеятельности КНДР

Южная Корея, США и Япония создадут консультативную кибер-группу для поиска способов блокировать кибердеятельность Северной Кореи. Об этом сообщили в администрации президента Республики Корея.

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Стороны намерены совместно разрабатывать меры по блокированию киберактивности, которая используется в качестве основного источника финансирования проводимых КНДР разработок оружия, в том числе ядерного и оружие массового уничтожения. Кроме того, Южная Корея, США и Япония усилят совместную реакцию на глобальные киберугрозы.

«Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня», — подчеркнули в президентской администрации.

Ранее в Минобороны КНДР назвали США самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Южная КореяЯпонияСШАКНДР

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