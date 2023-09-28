СМИ: в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Они закрепляют ускоренное развитие ядерных сил КНДР. Это необходимо для гарантии права Пхеньяна на существование, а также для сдерживания войны и поддержания стабильности в регионе.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

