США, Япония, Австралия и Индия договорились о сотрудничестве по кибербезопасности

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон по итогам первой личной встречи лидеров государств, которая состоялась в пятницу в Вашингтоне.

«Экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивых улучшений в различных отраслях, включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надежной цифровой инфраструктуры», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, лидеры стран QUAD обсудили в ходе встречи вопросы борьбы с пандемией коронавируса и вакцинации, в частности, подтвердили цель произвести 1 миллиард вакцин от COVID-29 к 2022 году. Также лидеры государств затронули проблемы ,климата, новых технологий, обстановки в регионе, инфраструктуры, космоса, чистой энергии.

