СМИ: США передадут Украине ракеты Sea Sparrow

По данным издания, этот тип снарядов с радиолокационной наводкой используется для перехвата самолетов и крылатых ракет и может быть запущен с моря или с суши. Источники утверждают, что украинские военные уже приспособили свои пусковые установки «Бук» под новые американские ракеты.

Ожидается, что в пятницу Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи Киеву. По данным СМИ, он станет крупнейшим из предоставленных США. Общая стоимость военного оборудования составит около $2,85 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

