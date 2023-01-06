СМИ: США передадут Украине ракеты Sea Sparrow
США впервые включат в пакет военной помощи Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, этот тип снарядов с радиолокационной наводкой используется для перехвата самолетов и крылатых ракет и может быть запущен с моря или с суши. Источники утверждают, что украинские военные уже приспособили свои пусковые установки «Бук» под новые американские ракеты.
Ожидается, что в пятницу Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи Киеву. По данным СМИ, он станет крупнейшим из предоставленных США. Общая стоимость военного оборудования составит около $2,85 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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