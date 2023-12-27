Reuters: США дополнительно выделят Украине $20 млн военной помощи

По данным СМИ, стоимость нового транша составит $20 миллионов. При этом в начале декабря Вашингтон предоставил Киеву пакет военной помощи на $175 млн.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее анонсировал выделение последнего пакета военной помощи Украине в конце декабря.



Конгресс не смог согласовать запрос администрации США о выделении дополнительных средств на поддержку Украины в размере $61 миллиарда. Республиканцы потребовали от Белого дома решить вопрос с мигрантами, проникающими в страну через южную границу.

По словам президента России Владимира Путина, Украина без западной помощи продержится не дольше недели. Глава государства указал на дефицит боеприпасов у западных партнеров Киева, передает «Радиоточка НСН».

