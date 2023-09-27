США вводят безвизовый режим для Израиля

Таким образом, Израиль станет 41-й страной в списке государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Соединенные Штаты.

Новый режим вступит в силу примерно через два месяца и даст возможность посещения США без оформления визы в туристических целях при наличии десятилетнего биометрического паспорта.

