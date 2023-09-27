США вводят безвизовый режим для Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в совместном заявлении сообщили, что Израиль выполнил все условия для присоединения к американской программе безвизового режима.

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Таким образом, Израиль станет 41-й страной в списке государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Соединенные Штаты.

Новый режим вступит в силу примерно через два месяца и даст возможность посещения США без оформления визы в туристических целях при наличии десятилетнего биометрического паспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Джина Мун
ТЕГИ:Безвизовый РежимСШАИзраиль

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