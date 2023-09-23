Казахстан и Сейшелы договорились о безвизовом режиме
Казахстан и Сейшельские острова подписали соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.
Отмечается, что зампред правительства — глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мурат Нуртлеу и глава министерства иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонд провели переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований», — подчеркнули в МИД.
Меры предполагают отмену виз для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые 6 месяцев. Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru