США ввели новые санкции против Китая, Мьянмы и КНДР
Министерство финансов США ввело новые санкции против КНДР, Китая, Мьянмы и некоторых российских организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина.
Так, в списке оказался Московский «Европейский институт ЮСТО» и его ректор россиянин Дмитрий Соин. В релизе Минфин уточнил, что вуз «спонсировал сотни студенческих виз для работников строительного сектора из КНДР в России. Некоторые из этих работников были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового поражения КНДР».
США ввели рестрикции ещё против 10 юридических лиц, включая мультипликационную студию в Шанхае, которая также имела отношение к КНДР. Кроме этого, в санкционном списке оказались генпрокуратура КНДР и военные учреждения Мьянмы и Бангладеш.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия безупречна с точки зрения международного права и готова ответить на ужесточение санкций Соединённых Штатов.
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