США ввели новые санкции против Китая, Мьянмы и КНДР

Так, в списке оказался Московский «Европейский институт ЮСТО» и его ректор россиянин Дмитрий Соин. В релизе Минфин уточнил, что вуз «спонсировал сотни студенческих виз для работников строительного сектора из КНДР в России. Некоторые из этих работников были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового поражения КНДР».

США ввели рестрикции ещё против 10 юридических лиц, включая мультипликационную студию в Шанхае, которая также имела отношение к КНДР. Кроме этого, в санкционном списке оказались генпрокуратура КНДР и военные учреждения Мьянмы и Бангладеш.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия безупречна с точки зрения международного права и готова ответить на ужесточение санкций Соединённых Штатов.

