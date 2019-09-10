США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте

10 сентября17:53

Соединённые Штаты ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

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ФОТО: Фейсбук
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