США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте
10 сентября17:53
Соединённые Штаты ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: Фейсбук
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