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США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте

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Соединённые Штаты ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Штрафы за нарушение правил хранения персональных данных могут достичь 18 млн рублей

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