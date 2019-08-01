США ввели санкции против главы МИД Ирана

Минфин США внёс в санкционный список главу МИД Ирана Джавада Зарифа, пишет RT.

Как отмечается в заявлении ведомства, санкции предполагают заморозку активов иранского дипломата при их наличии в юрисдикции США. Также за американским Минфином остаётся право включать в санкционный список тех, кто совершает с иранским министром транзакции.

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Кроме того, по словам представителя администрации США, Вашингтон будет продолжать политику давления на Иран до тех пор, пока страна не прекратит «безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и союзникам», отмечает РИА ФАН.

Позже глава МИД Ирана отреагировал на новость о санкциях. По его словам, ограничительные меры США не возымеют действия, так как он не владеет какими-либо активами за пределами своей страны, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: фото Shutterstock
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