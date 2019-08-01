США ввели санкции против главы МИД Ирана

Кроме того, по словам представителя администрации США, Вашингтон будет продолжать политику давления на Иран до тех пор, пока страна не прекратит «безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и союзникам», отмечает РИА ФАН.

Позже глава МИД Ирана отреагировал на новость о санкциях. По его словам, ограничительные меры США не возымеют действия, так как он не владеет какими-либо активами за пределами своей страны, пишет «Свободная пресса».



