В мире

США вновь напомнили Турции о последствиях приобретения С-400

9 июля22:41

Турцию ждут негативные последствия в случае, если поставки российских систем С-400 будут осуществлены, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В частности, эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35, передает ТАСС.

Поставки С-400 в Турцию ожидаются в ближайшее время.

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ТЕГИ:С-400