В мире
Поставки С-400 в Турцию ожидаются в ближайшее время.
США вновь напомнили Турции о последствиях приобретения С-400
9 июля22:41
Турцию ждут негативные последствия в случае, если поставки российских систем С-400 будут осуществлены, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
В частности, эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35, передает ТАСС.
Поставки С-400 в Турцию ожидаются в ближайшее время.
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ТЕГИ:С-400
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