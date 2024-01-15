СМИ: У берегов Йемена поразили ракетой американское судно

У берегов Йемена принадлежащий США корабль подвергся ракетному обстрелу у берегов Йемена, сообщает агентство Reuters.

Американский эсминец подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов

Об инциденте также сообщили военно-морские силы Великобритании, не приведя каких-либо подробностей.

Ранее днем в результате удара по провинции Ходейда погибли шесть хуситов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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