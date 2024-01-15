СМИ: У берегов Йемена поразили ракетой американское судно

В НАТО опровергли существование «секретного плана» по столкновению с РФ Минобороны РФ заявило об экспериментах США со штаммами натуральной оспы В Wildberries подтвердили страховку товара на сгоревшем складе в Шушарах Мировая премьера концерта для скрипки Бодрова пройдёт на арт-фестивале в Новосибирске