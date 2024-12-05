США: В случае войны с КНР арсеналы исчерпаются крайне быстро
Запасы американских вооружений в случае полномасштабной войны с КНР будут исчерпаны весьма быстро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведет к быстрому истощению запасов боеприпасов», — заявил он.
Как считает политик, Вашингтону необходимо создать оборонную промышленность, которая может продолжать процесс производства в ходе конфликта, а не только в преддверии его.
Ранее Салливан заявил, что американские власти планируют поставить для Украины тысячи ракет и снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru