Министр финансов США заявила, что дефолт в стране обернется экономической катастрофой
Объявление дефолта в США приведет к экономической катастрофе, предупредила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Об этом глава Минфина заявила в интервью Bloomberg.
По словам Йеллен, если конгресс не повысит потолок государственного долга США, это ухудшит кредитный рейтинг страны.
«Мы столкнемся с финансово-экономической катастрофой», — подчеркнула министр.
При этом Йеллен не уточнила, что предпримет Минфин в случае отказа законодателей увеличить потолок госдолга.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Штатах станет проблемой для всего мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru