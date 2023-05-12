Министр финансов США заявила, что дефолт в стране обернется экономической катастрофой

Объявление дефолта в США приведет к экономической катастрофе, предупредила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Об этом глава Минфина заявила в интервью Bloomberg.

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По словам Йеллен, если конгресс не повысит потолок государственного долга США, это ухудшит кредитный рейтинг страны.

«Мы столкнемся с финансово-экономической катастрофой», — подчеркнула министр.

При этом Йеллен не уточнила, что предпримет Минфин в случае отказа законодателей увеличить потолок госдолга.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Штатах станет проблемой для всего мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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