США в ходе спецоперации уничтожили боевика ИГ в Афганистане

Американские военные провели в Афганистане спецоперацию против боевика ответвления террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) группировки «Исламское государство в Хорасане». Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

Радикал занимался организацией нападений, по предварительной оценке, он был уничтожен.

«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», — подчеркнул Урбан.

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ТЕГИ:Исламское ГосударствоБоевикиАфганистанСША
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