США ужесточат контроль за передачей технологий военным

Министерство торговли США ужесточит контроль за технологиями, которые могут быть использованы военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также государствами, поддерживающими терроризм и программы запрещённого оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минторга Уилбура Росса, США смогут следить за поставками американских технологий и сервисов с помощью системы экспортного контроля.

Система не позволит гражданам страны оказывать поддержку иностранным разведкам, в частности, быть посредником при продаже оборудования или предоставления услуг по техническому обслуживанию.

Кроме того, власти США ужесточат требования к лицензиям на экспорт, реэкспорт и передачу технологий с конечными пользователями в военных разведывательных организациях, в Китае, России и Венесуэле, а также в странах-спонсорах терроризма и государствах под действием эмбарго. Новые меры помешают использованию технологий и ведению деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США.

Кроме того, Минторг пересмотрит меры контроля за использованием химического и биологического оружия, ракетных систем и беспилотников, чтобы гарантировать соответствие любой деятельности американской стороны условиям лицензии.

Под новые требования американского ведомства подпадают военные разведки Кубы, Китая, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии и Венесуэлы. Меры контроля вступают в силу с 16 марта.

