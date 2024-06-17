США увеличили расходы на ядерное оружие на 18%

Расходы США на ядерное оружие в 2023 году составили 51,5 млрд долларов. Об этом сообщает Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

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Отмечается, что это на 18% больше, чем ранее. При этом расходы на ядерное оружие увеличили все ядерные державы, однако Вашингтон потратил остальных.

Согласно докладу, на втором месте по расходам на ядерное орудие оказался Китай, потративший на эти цели 11,9 млрд долларов. Третье место - у России. В ICAN утверждают, что затраты Москвы составили 8,3 млрд долларов, при этом российские власти соответствующие данные официально не раскрывали.

Ранее в Минобороны РФ заявили о старте второго этапа учений российских нестратегических ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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