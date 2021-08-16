США увеличат свой контингент в Афганистане до 6 тысяч человек

Для обеспечения безопасного вывоза тысяч американцев Вашингтон возьмет под свой контроль воздушное движение в аэропорту Кабула.

США ускорят эвакуацию и афганцев, которые помогали американской армии, две тысячи из них за последние две недели уже вывезли в США.

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

