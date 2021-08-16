США увеличат свой контингент в Афганистане до 6 тысяч человек
США в ближайшие двое суток нарастят свой военный контингент в Афганистане до шести тысяч человек, следует из совместного заявления Госдепа и Минобороны.
Для обеспечения безопасного вывоза тысяч американцев Вашингтон возьмет под свой контроль воздушное движение в аэропорту Кабула.
США ускорят эвакуацию и афганцев, которые помогали американской армии, две тысячи из них за последние две недели уже вывезли в США.
В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
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