США: у ближневосточных стран пропало желание укрепить связи с Москвой
У большинства ближневосточных стран, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Москвой и Пекином, пропало желание это делать, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.
«Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях. На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях — я не обо всем могу говорить, — обращено вспять», — заявил американский чиновник.
Он отметил, что когда речь заходит о партнерстве в ряде важных сфер, то безусловным приоритетом для ближневосточных стран является Вашингтон.
Как сообщил президент США Джо Байден, Соединенные Штаты будут по-прежнему активным партнером для стран Ближнего Востока и «не дадут» занять это место Москве, Пекину или Тегерану.
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