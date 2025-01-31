США с 1 февраля введут пошлины на поставки из Канады, КНР и Мексики

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи того, что с 1 февраля вступят в силу новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, с 1 февраля будет введена пошлина в 25% на товары из Мексики и Канады, а на китайские товары — 10%. Левитт отметила, что Трамп держит обещание и пошлины будут введены в срок.