США с 1 февраля введут пошлины на поставки из Канады, КНР и Мексики
Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи того, что с 1 февраля вступят в силу новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, с 1 февраля будет введена пошлина в 25% на товары из Мексики и Канады, а на китайские товары — 10%. Левитт отметила, что Трамп держит обещание и пошлины будут введены в срок.
Ранее Трамп заявлял о планах ввести 25% пошлину на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на продукцию из Китая.
Он объяснил это решение необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и торговыми дисбалансами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru