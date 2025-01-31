США с 1 февраля введут пошлины на поставки из Канады, КНР и Мексики

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи того, что с 1 февраля вступят в силу новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, с 1 февраля будет введена пошлина в 25% на товары из Мексики и Канады, а на китайские товары — 10%. Левитт отметила, что Трамп держит обещание и пошлины будут введены в срок.

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Ранее Трамп заявлял о планах ввести 25% пошлину на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на продукцию из Китая.

Он объяснил это решение необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и торговыми дисбалансами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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